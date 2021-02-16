Итоги 2020 года показали, что Россия теряет всё постсоветское пространство от Минска и Кишинёва до Еревана и Бишкека. И это очень тревожный звонок. Об этом рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Лимитрофы против левых: крах проекта СССР-2 © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«На самом деле Советский Союз не разрушился в 1991 году. В конце 80-х только начался этот процесс, и он продолжался в виде майданов на Украине, цветных революций в Киргизии и Грузии, войн и всего остального. Это инерция, которая была заложена в момент развала СССР, и сейчас она просто продолжается», — указал Бондаренко.

Главная проблема России состоит в том, добавил политолог, что она не предлагает никакого нового решения этих конфликтов, а российские официальные лица продолжают цепляться за устарелые догмы в международном праве, которые уже неактуальны.

Полностью интервью можно прочитать здесь.