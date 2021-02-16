Эксперт отметил, что сейчас де-факто вокруг России формируется чуждое ей пространство, причем оно формируется не Западом или какими-то внешними силами, а формируется в течение многих лет и довольно естественно.
«На самом деле Советский Союз не разрушился в 1991 году. В конце 80-х только начался этот процесс, и он продолжался в виде майданов на Украине, цветных революций в Киргизии и Грузии, войн и всего остального. Это инерция, которая была заложена в момент развала СССР, и сейчас она просто продолжается», — указал Бондаренко.
Главная проблема России состоит в том, добавил политолог, что она не предлагает никакого нового решения этих конфликтов, а российские официальные лица продолжают цепляться за устарелые догмы в международном праве, которые уже неактуальны.
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