Политолог Владимир Корнилов 14 февраля в интервью изданию Украина.ру прокомментировал заявление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака о невыполнимости Минских соглашений

«Минск-2» невыполним. Что дальше? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петру Порошенко было не до рассуждений, будет он что-то выполнять или нет. Украина была, по сути, в безвыходном положении, находилась в моменте военного поражения.

«И всё, о чём думал тогда Порошенко, — это о спасении собственной шкуры. И только потом начали в Киеве соображать, что же теперь из этих договорённостей выполнять, а что нет», — сказал Корнилов.

По его словам, заявление о невыполнимости соглашений звучало от украинской власти не единожды. Нынешний президент Владимир Зеленский заявлял вполне публично, что в таком виде Украина никак не может выполнить Минские соглашения. То же самое заявлял экс-президент Украины Леонид Кравчук, представляющий Украину в Минских переговорах.

«Но тем поразительнее, на самом деле, что многие высшие деятели Украины прямо говорят о том, что они не собираются выполнять Минские соглашения, во всяком случае в том виде, в каком они подписаны, а Германия и Франция постоянно делают вид, что Украина всё выполняет. И нужно накладывать санкции на Россию за невыполнение этих соглашений. На мой взгляд, действительно нужно постоянно все подобные заявления выносить на официальный уровень, на уровень межгосударственных отношений. И требовать от Киева пояснений, даже не перед нами и не перед своими избирателями, а в первую очередь перед Францией, Германией, ОБСЕ — гарантами Минских соглашений. Требовать пояснений своей позиции. На мой взгляд, на каждое подобное заявление нужно делать соответствующую ноту, соответствующую депешу, и дальше обсуждать вопрос уже на дипломатическом уровне», — заявил политолог.

В конце прошлой недели глава Офиса президента Украины в интервью каналу «Украина» фактически заявил, что Минские соглашения в том виде, в каком они подписаны, украинская власть выполнить не может, нужны корректировки.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.