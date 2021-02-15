Адвокат Валентин Рыбин идет на довыборы в округе №50 в Донецкой области, где конкуренцию ему составит фигурантка дела об убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко.
«Мы хотим сообщить, что на довыборах в Верховную Раду Партия Шария выдвигает своего кандидата — успешного адвоката, боровшегося за правду на протяжении последних лет, — Валентина Рыбина. Люди Шария, проверенные годами, — те, кому мы можем доверить нашу страну», — говорится в сообщении Партии Шария.
Валентин Рыбин защищал в судах бывших бойцов «Беркута», экс-чемпионку Украины по тхэквондо Дарью Мастикашеву и других украинских политзаключенных.