Известный правозащитник Валентин Рыбин представит Партию Шария на довыборах в Верховную раду. Об этом 15 февраля сообщил Telegram-канал политсилы

Националисты на западе, «сепаратисты» на востоке: кто идет на довыборы в Верховную Раду © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Павла Шеремета Юлия Кузьменко.

«Мы хотим сообщить, что на довыборах в Верховную Раду Партия Шария выдвигает своего кандидата — успешного адвоката, боровшегося за правду на протяжении последних лет, — Валентина Рыбина. Люди Шария, проверенные годами, — те, кому мы можем доверить нашу страну», — говорится в сообщении Партии Шария.

Валентин Рыбин защищал в судах бывших бойцов «Беркута», экс-чемпионку Украины по тхэквондо Дарью Мастикашеву и других украинских политзаключенных.