Исковое заявление от телеканала ZIK, поступившее в Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины, остается без движения до устранения недостатков. Об этом 15 февраля сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу ВС

Кость Бондаренко: Украина опустится в рейтингах свободы слова © РИА Новости, Нина Зотина Владимира Зеленского, вводящий в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Решение Верховного суда Украины объясняется тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет.

Кроме того, истец не предоставил суду доказательства, подтверждающие необходимость и целесообразность привлечения СНБО, СБУ, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалам аннулировали лицензии, их отключили от телеэфира.