Истец оспаривает указ президента Владимира Зеленского, вводящий в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.
Решение Верховного суда Украины объясняется тем, что средства, перечисленные истцом на оплату судебного сбора, не поступили на соответствующий казначейский счет.
Кроме того, истец не предоставил суду доказательства, подтверждающие необходимость и целесообразность привлечения СНБО, СБУ, Верховной Рады к участию в деле в качестве третьих лиц.
В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Телеканалам аннулировали лицензии, их отключили от телеэфира.