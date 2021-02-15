Партия «Европейская солидарность» выдвинула на довыборы в Раду кандидатуру подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, волонтера Юлии Кузьменко. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба политсилы

Зверобой идёт в Раду: зачем Порошенко скандальный экс-комбат «Правого сектора»* © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Съезд «ЕС» принял решение выдвинуть фигурантку резонансного дела на довыборы в Раду в ответ на многочисленные обращения ветеранских и волонтерских общественных организаций.

Кузьменко будет баллотироваться в округе №50 в Донецкой области. Довыборы пройдут 28 марта этого года.

«Я не хочу видеть патриотов за решеткой по фальсифицированным делам. Я не хочу видеть свою страну снова под русским игом. Поэтому такое решение принято, и поэтому я здесь», — заявила Кузьменко.

На довыборах в Верховную Раду, которые пройдут в Ивано-Франковской области, партия Петра Порошенко выдвинула в округе Елену Самбул, более известную как Маруся Зверобой, ранее руководившую центром подготовки и резервным батальоном в «Правом секторе»*

Журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году при взрыве автомобиля на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. Подозреваемые в причастности к убийству — ветеран т.н. АТО Андрей Антоненко, врач и волонтер АТО Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь — отказались признавать вину.



* Организация запрещена Верховным судом РФ