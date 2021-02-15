Результаты совместного с волонтёрской организацией InformNapalm получат Министерство финансов США, Госдеп США, республиканцы, демократы, американские СМИ и общественные организации, посольство в Испании и власти многих других стран Евросоюза.

В «Демсокире» полагают, что Шарий был «одним из топ-спикеров на эту тему, он убеждал украинцев и американцев в подлинности пленок, он требовал немедленно открыть надуманные уголовные дела».

В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиозаписи переговоров, которые, по его словам, вели Порошенко и Байден.

На записях пятый президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Джо Байден обсуждают и увольнение Шокина, и закрытие дела Burisma. За разглашение этой информации и вмешательство в американские выборы несколько украинских политиков попали под санкции США. Это произошло сразу после инаугурации Джо Байдена.

Минфин США наложил санкции на Андрей Деркача, Александра ДубинскогоАлександра ОнищенкоКонстантина КуликаАндрея Телиженко и ряд депутатов.

 

 

 