Власти Евросоюза и США получат от партии «Демократична сокира» доказательства причастности блогера и политика Анатолия Шария к публикации компромата на Петра Порошенко и Джо Байдена. Об этом на брифинге сообщили представители политисилы, передаёт Pravda.com.ua

Результаты совместного с волонтёрской организацией InformNapalm получат Министерство финансов США, Госдеп США, республиканцы, демократы, американские СМИ и общественные организации, посольство в Испании и власти многих других стран Евросоюза.

В «Демсокире» полагают, что Шарий был «одним из топ-спикеров на эту тему, он убеждал украинцев и американцев в подлинности пленок, он требовал немедленно открыть надуманные уголовные дела».

В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиозаписи переговоров, которые, по его словам, вели Порошенко и Байден.

На записях пятый президент Украины Петр Порошенко и вице-президент Джо Байден обсуждают и увольнение Шокина, и закрытие дела Burisma. За разглашение этой информации и вмешательство в американские выборы несколько украинских политиков попали под санкции США. Это произошло сразу после инаугурации Джо Байдена.

Минфин США наложил санкции на Андрей Деркача, Александра Дубинского, Александра Онищенко, Константина Кулика, Андрея Телиженко и ряд депутатов.