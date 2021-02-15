Самая скуластая украинка стала героиней «Симпсонов»
Самая скуластая украинка стала героиней «Симпсонов»
© Анастасия Покрищук/Instagram
Сына Конрадо Понсе Энриле Потенсиано 1 ноября 2019 года родила суррогатная мать с Украины.

Однако позже украинку лишили родительских прав и отобрали документы.

По словам Трунова, здорового ребенка незаконно поместили в психиатрический Видновский детдом.

СК РФ отказал американцу в генетической экспертизе для установления отцовства, а суды Москвы дважды отказывали в подаче иска.

В поисках справедливости адвокат написал письмо президенту США Джо Байдену, обратился к послу США в РФ и подал очередной иск в Мещанский суд.

«К участию в поданном в Мещанский суд иске в качестве третьего лица также привлечено посольство США, так как ребенок является гражданином США по крови в соответствии с Конституцией США и законом "О гражданстве», — сказал адвокат.

По информации Telegram-канала Mash, имя ребенка Зандро Амброзио Конрадовича Ищенко.

 