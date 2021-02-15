Сына Конрадо Понсе Энриле Потенсиано 1 ноября 2019 года родила суррогатная мать с Украины.
Однако позже украинку лишили родительских прав и отобрали документы.
По словам Трунова, здорового ребенка незаконно поместили в психиатрический Видновский детдом.
СК РФ отказал американцу в генетической экспертизе для установления отцовства, а суды Москвы дважды отказывали в подаче иска.
В поисках справедливости адвокат написал письмо президенту США Джо Байдену, обратился к послу США в РФ и подал очередной иск в Мещанский суд.
«К участию в поданном в Мещанский суд иске в качестве третьего лица также привлечено посольство США, так как ребенок является гражданином США по крови в соответствии с Конституцией США и законом "О гражданстве», — сказал адвокат.
По информации Telegram-канала Mash, имя ребенка Зандро Амброзио Конрадовича Ищенко.