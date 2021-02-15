Адвокат Игорь Трунов надеется на помощь президента Джо Байдена, чтобы добиться права на отцовство для своего клиента, гражданина США Конрадо Потенсиано. Об этом 15 февраля сообщает «Интерфакс»

Самая скуластая украинка стала героиней «Симпсонов» © Анастасия Покрищук/Instagram Конрадо Понсе Энриле Потенсиано 1 ноября 2019 года родила суррогатная мать с Украины.

Однако позже украинку лишили родительских прав и отобрали документы.

По словам Трунова, здорового ребенка незаконно поместили в психиатрический Видновский детдом.

СК РФ отказал американцу в генетической экспертизе для установления отцовства, а суды Москвы дважды отказывали в подаче иска.

В поисках справедливости адвокат написал письмо президенту США Джо Байдену, обратился к послу США в РФ и подал очередной иск в Мещанский суд.

«К участию в поданном в Мещанский суд иске в качестве третьего лица также привлечено посольство США, так как ребенок является гражданином США по крови в соответствии с Конституцией США и законом "О гражданстве», — сказал адвокат.

По информации Telegram-канала Mash, имя ребенка Зандро Амброзио Конрадовича Ищенко.