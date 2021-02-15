Философ и геополитик Александр Дугин считает, что Россия должна возглавить сопротивление глобалистам

Об этом говорится в статье философа, опубликованной РИА Новости 15 февраля.

«США являются ведущей мировой державой. То, что там происходит, касается всего человечества. Победа Джо Байдена и стоящих за его спиной архитекторов «Большой Перезагрузки» означает, что мир вступил в новую фазу. Глобалисты полны решимости довести до конца то, что у них постоянно срывалось в последние два десятилетия. То 9/11, то Путин, то Китай при Си Цзиньпине, то Иран, то Турция, то Трамп. И если сбои продолжатся, то глобализм рискует окончательно обрушиться. «Большая Перезагрузка» — сейчас или никогда», — пишет Дугин в своей статье. Александр Рар о манифесте Богомолова: России отделяться от Европы невозможно © РИА Новости, Михаил Климентьев

По его словам, многие ориентированные на либерализм элиты различных стран — как Запада, так и Востока (включая, разумеется, Россию) — будут мобилизованы глобализмом для того, чтобы принять активное участие в проекте «Большой Перезагрузки».

«Значит, против сторонников многополярности, суверенитета и полицентричного мироустройства одновременно открывается и внешний, и внутренний фронт. Начинаются внешнее давление со стороны демократического Вашингтона и подконтрольного ему НАТО — и внутренний саботаж «пятой колонны» и либеральных элит внутри административных структур государств», — отмечает Дугин.

Философ также указывает на начало серии «regime change» — операций, новую волну «цветных революций» и манипуляции региональными конфликтами.

По его словам, «весь маховик глобального саботажа тех, кто не встал на сторону «Большой Перезагрузки», будет работать на полную мощь».

«Очевидно, что место России — по крайней мере, России Путина, России суверенной, независимой и свободной — в рядах «Великого Пробуждения». Для того, чтобы это стало необратимым фактом, необходимо предпринять последнее усилие. Наполовину Россия проснулась уже 20 лет назад. И начала трудный, но в целом успешный (хотя и затянувшийся) возврат в историю в качестве субъекта мировой политики, а нее ее объекта (как в 90-е годы ХХ века)», — отмечает Дугин.

При этом он уверен, что пространство для компромисса с глобалистами полностью исчерпано. Станислав Бышок: Почему Богомолов неправ в своих претензиях к Западу? © РИА Новости, Александр Натрускин

«У нас есть только один выход — проснуться окончательно, и не просто принять активное участие в «Великом Пробуждении», но — что было бы желательно и достойно масштаба нашей истории и нашего духа — возглавить его», — резюмирует философ.

Краткий вариант статьи философа Александра Дугина опубликован РИА Новости в продолжение дискуссии о мировоззренческой позиции России в современном мире.