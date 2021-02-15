Сегодняшняя ситуация в Белоруссии напоминает «Сказку о рыбаке и рыбке», когда старуха, попросив у рыбки еще больше, оказалась в прежней позиции. Об этом рассказал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик в интервью изданию Украина.ру

Юрий Баранчик: кто он © Facebook, Юрий Баранчик

«Сейчас белорусское руководство пожинает плоды своей политики отказа от Союзного государства. Сейчас республика оказывается в 1994 году, когда к власти пришел Александр Лукашенко. Состояние власти очень плачевное, проект объединения славянских семей, о котором говорил Лукашенко, оказался дискредитирован. Это очень серьезное идеологическое поражение, когда белорусская власть последние годы стала брать на вооружение символы своих оппонентов из прозападной оппозиции», — подчеркнул Баранчик.

Это идеологический кризис, и не замечать этого невозможно, заключил собеседник издания.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.