Белорусская власть не понимает геополитическую ситуацию в мире и предъявляет чрезмерные требования к главному спонсору белорусского экономического чуда, учитывая, что если бы не помощь России, то от экономического суверенитета республики не осталось бы и следа, сетует эксперт.
«Сейчас белорусское руководство пожинает плоды своей политики отказа от Союзного государства. Сейчас республика оказывается в 1994 году, когда к власти пришел Александр Лукашенко. Состояние власти очень плачевное, проект объединения славянских семей, о котором говорил Лукашенко, оказался дискредитирован. Это очень серьезное идеологическое поражение, когда белорусская власть последние годы стала брать на вооружение символы своих оппонентов из прозападной оппозиции», — подчеркнул Баранчик.
Это идеологический кризис, и не замечать этого невозможно, заключил собеседник издания.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.