Машина скорой помощи застряла в селе Зеленица Житомирской области в снежных сугробах и не смогла доехать до 14-летней пациентки, которую вследствие этого везли на лошадях. Об этом 15 февраля сообщает «Первый Житомирский»

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«Чтобы доставить девочку в больницу, жители организовали гужевую повозку и в сопровождении специалиста лошадьми доставили больную к пожарной автоцистерне. После этого пациентку спасатели транспортировали на спецтехнике, а после на носилках — до автомобиля скорой помощи, который освободили из снежного заноса», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вскоре врачи смогли самостоятельно продолжить движение в районную больницу. Больше недели Украину заносит снегом. В некоторых областях температура воздуха опускается до –20°. По сообщениям местных СМИ, 13 февраля в регионе выпало больше полуметра снега.

Ранее сообщалось, что житель села в Черниговской области вызвал полицию из-за якобы убийства, но на самом деле хотел, чтобы правоохранители прочистили от снега дорогу к его дому.