Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны вновь занять позиции, которые они оставили после разведения сил и средств в Донбассе. Об этом 15 февраля заявил лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко на согласительном совете в парламенте, трансляцию вел телеканал «Рада»

Обострение в Донбассе практически неизбежно — Арестович © Facebook Алексея Арестовича

Украинских военнослужащих, утверждает политик, наказывают штрафами за ответную стрельбу. Экс-президент предложил потребовать отчета у министра обороны в том, на какую сумму были оштрафованы украинские силовики.

«Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года», — заявил он.

Кроме того, экс-президент Украины потребовал вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, обеспечив их всем необходимым.

Перемирие в Донбассе Петр Порошенко считает фикцией, так как потери ВСУ с начала года убитыми составили 13 человек.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

Осенью 2019 года стороны развели войска на участках у поселков Петровское и Золотое.