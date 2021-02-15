По словам Порошенко, депутаты из его партии были шокированы тем, что бойцам ВСУ запрещают открывать огонь в ответ на так называемые российские провокации.
Украинских военнослужащих, утверждает политик, наказывают штрафами за ответную стрельбу. Экс-президент предложил потребовать отчета у министра обороны в том, на какую сумму были оштрафованы украинские силовики.
«Мы требуем вернуть подразделения на позиции, на которых они были до отвода в течение года», — заявил он.
Кроме того, экс-президент Украины потребовал вернуть на линию соприкосновения контрснайперские подразделения, обеспечив их всем необходимым.
Перемирие в Донбассе Петр Порошенко считает фикцией, так как потери ВСУ с начала года убитыми составили 13 человек.
Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.
Осенью 2019 года стороны развели войска на участках у поселков Петровское и Золотое.