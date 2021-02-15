Для Белоруссии критически выгодно перевести свой грузопоток с Литвы на порты российского Северо-Запада, потому что ее транзит могут прекратить в один день. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: Лукашенко понял, что с Россией лучше дружить © Youtube / Алексей Зубец Анна Курилёнок заявила, что ведомство готово к подписанию соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в портах России, но из-за процедурных вопросов это будет возможно сделать после 15 февраля.

Эксперт отметил, что Литва в настоящее время является хозяином задвижки на пути белорусского экспорт, и эту задвижку они могут закрыть, когда им дадут команду из Брюсселя или Вашингтона.

«Это очень серьезный риск для Белоруссии, которая уже сейчас заинтересована в том, чтобы заниматься диверсификацией своих поставок… Литва не суверенная страна, если им прикажут из Вашингтона, они сделают то, что им прикажут, несмотря на экономические потери, которые при этом понесут», — пояснил Зубец.

Экономист добавил, что для России это выгодно, но не критично, потому что эти порты развиваются и без белорусского транзита.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.