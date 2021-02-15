Предварительная сумма иска китайских акционеров украинского предприятия «Мотор Сич» против Украины увеличилась на 100 миллионов долларов. Об этом 15 февраля говорится в сообщении на сайте, где размещается информация для акционеров «Мотор Сичи»

«Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" увеличили предварительную сумму убытков на минимум 100 млн долларов, что касается их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже — с 3,5 млрд в не менее 3,6 млрд долларов», — говорится в сообщении.

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В декабре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Сич» инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства 3,5 млрд долларов ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие.