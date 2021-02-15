«Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" увеличили предварительную сумму убытков на минимум 100 млн долларов, что касается их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже — с 3,5 млрд в не менее 3,6 млрд долларов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что начальная группа потребителей была расширена за счет включения еще нескольких китайских акционеров, которые также понесли значительные убытки вследствие действий Украины.
В декабре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Сич» инициировали международный арбитражный процесс против Украины, чтобы взыскать с государства 3,5 млрд долларов ущерба, который был нанесен противозаконным блокированием им доступа на предприятие.