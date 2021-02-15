Исполнительница и дочь певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте встретилась со своим отцом и первым супругом матери Миколасом Орбакасом. Совместный снимок появился на днях в фан-группе Пугачевой в Instagram

Уроженец Литвы, в молодости артист цирка, Орбакас редко появляется на публике, многие даже не знают, как он выглядит, но самые любопытные поклонники примадонны все же нашли в ее фан-аккаунте свежий снимок первого супруга.

Киркоров это делает: актриса «сдала» опасную зависимость поп-короля © Пресс-служба телеканала НТВ | Пресс-служба телеканала НТВ | Перейти в фотобанк Кристины Орбакайте и двух ее сыновей — Никиты Преснякова и Дени Байсарова.

«Кристина с любимыми мужчинами», — гласит подпись под фотографией.

«Кристина молодец, не забывает отца», «У них носы у всех одинаковые», «Похожи, родственники все-таки», — прокомментировали пользователи.

Тем временем Галкин признался, что Пугачева пичкает детей «живой водой» от Орбакайте.

В браке с Орбакасом Пугачева прожила четыре года. Позже примадонна еще несколько раз выходила замуж: за режиссера Александра Стефановича (3 года вместе), потом за продюсера Евгения Болдина (вместе были 8 лет), певца Филиппа Киркорова (союз продержался 11 лет).

В настоящее время Пугачева в пятом браке с юмористом Максимом Галкиным, официально мужем и женой они стали в 2011 году, а в 2013 у них родились двойняшки Лиза и Гарри, которых выносила суррогатная мать.