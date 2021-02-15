Уроженец Литвы, в молодости артист цирка, Орбакас редко появляется на публике, многие даже не знают, как он выглядит, но самые любопытные поклонники примадонны все же нашли в ее фан-аккаунте свежий снимок первого супруга.
На фото мужчина стоит в компании дочери Кристины Орбакайте и двух ее сыновей — Никиты Преснякова и Дени Байсарова.
«Кристина с любимыми мужчинами», — гласит подпись под фотографией.
«Кристина молодец, не забывает отца», «У них носы у всех одинаковые», «Похожи, родственники все-таки», — прокомментировали пользователи.
Тем временем Галкин признался, что Пугачева пичкает детей «живой водой» от Орбакайте.
В браке с Орбакасом Пугачева прожила четыре года. Позже примадонна еще несколько раз выходила замуж: за режиссера Александра Стефановича (3 года вместе), потом за продюсера Евгения Болдина (вместе были 8 лет), певца Филиппа Киркорова (союз продержался 11 лет).
В настоящее время Пугачева в пятом браке с юмористом Максимом Галкиным, официально мужем и женой они стали в 2011 году, а в 2013 у них родились двойняшки Лиза и Гарри, которых выносила суррогатная мать.