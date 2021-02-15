Спикер МИД Украины Олег Николенко опроверг заявление экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана о том, что на посла Украины в КНР Сергея Камышева, который скончался в воскресенье на 65 году жизни, оказывалось давление. Об этом 15 февраля он сказал в комментарии агентству Интерфакс-Украина

«Не было давления. Смерть Сергея Камышева стала для нас большой потерей. В МИД его знали только как профессионала, который самоотверженно служил Украине… Не одно поколение дипломатов вдохновлялось его опытом и знаниями. Потеря такого человека была для нас шоком. Мы глубоко сочувствуем его семье и близким. Светлая память о нем будет жить вечно», — сказал Николенко.

Кроме того, он указал, что Камышев лично сделал много для развития украинских отношений со странами Азии и Ближнего Востока.

Умер посол Украины в Китае © cca.com.ua

Камышев умер в возрасте 64 лет. Причина смерти официально не названа. По данным «Страна.ua», смерть дипломата наступила в городе Чжанцзякоу. У посла случился сердечный приступ. Медики выявили обширный инфаркт.

Отмечается, что в 2009-2010 годах Камышев был директором Департамента консульской службы МИД Украины. В 2010-2011 работал заместителем министра Кабинета министров, в 2011-2014 также был заместителем руководителя Секретариата Кабинета министров, а в августе-декабре 2019 года — советником руководителя Офиса президента. 18 декабря 2019 года был назначен послом Украины в КНР.