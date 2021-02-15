Даже если бы независимая Украина все делала правильно с точки зрения экономики, она бы все равно не могла построить богатое государство. При распаде единой страны страдают все её части, и чем меньше часть, тем сильнее она страдает. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»: Вассерман назвал ответственных за неисполнение Минских соглашений © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Я же, исходя из данных этой самой листовки, не привлекая к анализу никакие другие числа, а просто напоминая само понятие хозяйственных связей, показал, что высокие результаты, упомянутые в листовке, достигнуты именно благодаря тому, что Украина входит в состав Союза. Грубо говоря, хозяйство Украины востребовано в первую очередь благодаря связям внутри Союза. И стоит Украине отделиться — и ее разорение неизбежно», — пояснил Вассерман.

Но надо сказать, что уже тогда экономических проблем у Украины было больше, чем у РФ, в частности, за первые пять лет независимости украинский карбованец подешевел по отношению к российскому рублю в 50 раз, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.