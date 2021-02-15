Эксперт напомнил, что в момент распада СССР было напечатано множество листовок, в которых сопоставлялись экономические показатели Союза в целом, Украины и парочки западноевропейских стран, и на основе этого сравнения авторы листовок делали вывод, что как только Украина отделится, она заживет радостно и великолепно.
«Я же, исходя из данных этой самой листовки, не привлекая к анализу никакие другие числа, а просто напоминая само понятие хозяйственных связей, показал, что высокие результаты, упомянутые в листовке, достигнуты именно благодаря тому, что Украина входит в состав Союза. Грубо говоря, хозяйство Украины востребовано в первую очередь благодаря связям внутри Союза. И стоит Украине отделиться — и ее разорение неизбежно», — пояснил Вассерман.
Но надо сказать, что уже тогда экономических проблем у Украины было больше, чем у РФ, в частности, за первые пять лет независимости украинский карбованец подешевел по отношению к российскому рублю в 50 раз, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.