Антироссийский союз, на который опиралась в своей политике Украина, начинает распадаться. Об этом 15 февраля в эфире телеканала «Наш» заявил экс-представитель Киева на переговорах по Донбассу в Минске Роман Бессмертный

«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Джо Байдена и Владимира Путина был продлен договор СНВ-3, а 6 февраля возобновилось строительство «Северного потока-2».

По его словам, это «не случайные совпадения». Кроме того, в поддержку проекта почти одновременно выступили Австрия и Франция.

«Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», — сказал Бессмертный.

Как сообщалось ранее, утром 15 февраля российское судно «Фортуна» продолжило укладку труб магистрального газопровода «Северный поток-2» после недельного перерыва, вызванного штормовой погодой.