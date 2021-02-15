Бессмертный напомнил, как вскоре после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина был продлен договор СНВ-3, а 6 февраля возобновилось строительство «Северного потока-2».
По его словам, это «не случайные совпадения». Кроме того, в поддержку проекта почти одновременно выступили Австрия и Франция.
«Угрозы нарастают, братство или дружба, клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе», — сказал Бессмертный.
Как сообщалось ранее, утром 15 февраля российское судно «Фортуна» продолжило укладку труб магистрального газопровода «Северный поток-2» после недельного перерыва, вызванного штормовой погодой.