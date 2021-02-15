Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволяет уволить директора Национального антикоррупционного бюро страны Артема Сытника. Об этом 15 февраля сообщил глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин в Facebook

«Сегодня КМУ проголосовал законопроект, которым увольняет действующего директора НАБУ. Соответствующая правка (об увольнении Сытника) по устному предложению одного из министров была добавлена к законопроекту, который меняет процедуру избрания нового директора НАБУ», — написал Шабунин.

Генпрокурор передумала проводить допрос главы НАБУ Сытника © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому избрание подконтрольного ему директора НАБУ. Кроме того, как заявил Шабунин, увольнение Сытника — это якобы личное решение президента Владимира Зеленского, который таким образом отреагировал на начало расследования по закупке вакцин от COVID-19.

По личному мнению Шабунина, Сытник не может отвечать за возможный срыв COVID-вакцинации, поскольку это не входит в сферу ответственности НАБУ. Также он допускает, что, если решение по Сытнику все же примут, это нарушит меморандум Украины с Международным валютным фондом. Также события могут негативно сказаться на отношениях с новой администрацией США.

Ранее на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что Бюро начало расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 долларов за дозу с помощью частной фирмы-посредника.