Крупнейшие украинские теплоэлектроцентрали потребовали от Кабинета министров страны запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом 15 февраля говорится в открытом письме на сайте Украинской энергетической ассоциации на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

«Просим безотлагательно принять решение… Прекратить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках Объединенной энергосистемы Украины… С 11 февраля 2021 года объем импорта вырос до 1 800 МВт/ч», — говорится в документе.

Железные дороги Украины больше не объединяют страну © РИА Новости, Джон Траст | Перейти в фотобанк

Также производители тепла и электроэнергии просят правительство повлиять на отмену ценовых ограничений на рынке.

Ранее сообщалось, что 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России. Из России Украина начала импорт на коммерческих условиях.

Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций.