«Просим безотлагательно принять решение… Прекратить импорт электрической энергии для частных компаний в рамках Объединенной энергосистемы Украины… С 11 февраля 2021 года объем импорта вырос до 1 800 МВт/ч», — говорится в документе.
Отмечается, что возросший импорт создает убытки для украинских производителей, так как приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии до 1200 гривен за МВт/ч (около 3 тысяч рублей).
Также производители тепла и электроэнергии просят правительство повлиять на отмену ценовых ограничений на рынке.
Ранее сообщалось, что 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России. Из России Украина начала импорт на коммерческих условиях.
Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций.