Если Россия будет бесконтрольно сманивать к себе русских людей, живущих в странах бывшего СССР, она превратит в пустыню пространства русского мира вокруг себя и отдаст его на откуп другим акторам. Об этом рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко об итогах 2020 года: Россия окончательно похоронила СССР © предоставлено Андреем Серенко

Понятно, что у России есть демографическая проблема, и она заинтересована в возвращении около 25 млн русских, которые остались за пределами страны, но эту проблему нужно решать не путем опустошения постсоветского пространства от носителей русской культуры, а по факту всё происходит именно так, сетует политолог.

Бондаренко добавил, что сейчас в этом плане все очень сложно, забюрократизировано, а главное, что у России нет русской идеи и понимания, ради чего проводить ту или иную политику.

Полностью интервью можно прочитать здесь.