«Используя тактику пылесоса, Москва превращает в пустыню пространства русского мира вокруг себя, отдавая его на откуп другим акторам. Если из Киева или Кишинёва уедут все русские люди, туда приедут люди из других регионов или из других стран», — пояснил эксперт.
Понятно, что у России есть демографическая проблема, и она заинтересована в возвращении около 25 млн русских, которые остались за пределами страны, но эту проблему нужно решать не путем опустошения постсоветского пространства от носителей русской культуры, а по факту всё происходит именно так, сетует политолог.
Бондаренко добавил, что сейчас в этом плане все очень сложно, забюрократизировано, а главное, что у России нет русской идеи и понимания, ради чего проводить ту или иную политику.
Полностью интервью можно прочитать здесь.