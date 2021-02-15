Жителей Приднестровья очень тяготит неопределенный статус региона. Тем более что он находится еще дальше Донбасса и живет по своим параметрам. Об этом рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Приднестровский эксперт призвал держать порох сухим после заявлений Санду © РИА Новости, Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

«Группа "Шериф" ориентируется в первую очередь на своё усиление и обогащение, и в рамках этого она прекрасно сотрудничала и с Москвой. Там просто есть разные интересанты. Кто-то больше работал с Москвой, кто-то с Бухарестом, кто-то с Кишиневом», — указал Бондаренко.

Политолог добавил, что в этой ситуации есть только два сценария: либо Приднестровье становится частично признанным государством (хотя бы по абхазско-южноосетинской модели), либо на каких-то условиях возвращается в состав Республики Молдова.

Полностью интервью можно прочитать здесь.