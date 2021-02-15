Эксперт отметил, что власть в Приднестровье фактически держит финансово-промышленная группа «Шериф», которая никак не связана с Москвой и взаимодействует с молдавскими элитами в своих собственных интересах.
«Группа "Шериф" ориентируется в первую очередь на своё усиление и обогащение, и в рамках этого она прекрасно сотрудничала и с Москвой. Там просто есть разные интересанты. Кто-то больше работал с Москвой, кто-то с Бухарестом, кто-то с Кишиневом», — указал Бондаренко.
Политолог добавил, что в этой ситуации есть только два сценария: либо Приднестровье становится частично признанным государством (хотя бы по абхазско-южноосетинской модели), либо на каких-то условиях возвращается в состав Республики Молдова.
Полностью интервью можно прочитать здесь.