Мужчина рассказал, что якобы нанес тяжелые травмы отчиму, который теперь обездвижен. Он предупредил полицейских, чтобы те взяли спецтехнику, поскольку из-за снега к нему не добраться.
На самом деле полицейские смогли добраться до места на «Ниве». Перед их приездом дорогу уже расчистил местный трактор.
За ложный вызов полиции в отношении селянина составили административный протокол. Он должен заплатить штраф от 51 до 119 гривен (около 140-250 рублей).
Уже неделю Украину заметает снегом. Температура воздуха в некоторых областях опустилась до минус 20 градусов. По сообщениям местных СМИ, 13 февраля в регионе выпало больше полуметра снега.