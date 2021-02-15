Житель села Грибова Рудня в Черниговской области вызвал полицию, чтобы правоохранители расчистили дорогу к его дому от снега. Об этом 15 февраля сообщила пресс-секретарь черниговской полиции Юлия Ковтун, передает BBC News Украина

Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО © REUTERS, Valentyn Ogirenko

На самом деле полицейские смогли добраться до места на «Ниве». Перед их приездом дорогу уже расчистил местный трактор.

За ложный вызов полиции в отношении селянина составили административный протокол. Он должен заплатить штраф от 51 до 119 гривен (около 140-250 рублей).

Уже неделю Украину заметает снегом. Температура воздуха в некоторых областях опустилась до минус 20 градусов. По сообщениям местных СМИ, 13 февраля в регионе выпало больше полуметра снега.