Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил слова главы государства Владимира Путина о том, что Россия «не бросит» Донбасс: РФ оказывает русскоязычному населению ЛДНР помощь и будет продолжать это делать, передает РИА Новости 15 февраля

«Несмотря ни на что»: Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Комментируя это заявление президента, Песков напомнил, что в Донбассе живет много русских, русскоязычных людей.

«Это люди, которые, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, со стороны Украины, это люди, которым отказано в любых государственных услугах. И именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин», — сказал его пресс-секретарь.

На уточняющий вопрос, имел ли Путин в виду последствия в случае включения Донбасса в состав России, Песков ответил, что это понятно из контекста.