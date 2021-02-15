Ранее на встрече с редакторами российских СМИ Путин заявил, что «Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что». При этом он подчеркнул, что, прежде чем принять какое-то решение, надо подумать о последствиях.
Комментируя это заявление президента, Песков напомнил, что в Донбассе живет много русских, русскоязычных людей.
«Это люди, которые, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, со стороны Украины, это люди, которым отказано в любых государственных услугах. И именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин», — сказал его пресс-секретарь.
На уточняющий вопрос, имел ли Путин в виду последствия в случае включения Донбасса в состав России, Песков ответил, что это понятно из контекста.