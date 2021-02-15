По словам Андреева, со своей жалобой на русскую музыку в заведении он сначала обратился к официанту, на что получил ответ, что вопрос скоро будет решен. Но позже сотрудник ресторана объяснил блогеру, кто музыку все-таки не поменяют, потому что в заведении один из инвесторов и он «сказал не переключать». Блогер решил поговорить с этим человеком лично.
«Я клиент этого заведения, я не хочу, чтобы играла русская музыка (не дословно, но суть не меняется). Ответ "инвестора": "Что ты смотришь на меня как баран на новые ворота, на **й пошел отсюда, вон дверь и пошел на **й отсюда!"» — написал блогер.
По словам Андреева, через какое-то время он также перешел на речь с использованием русской нецензурной лексики. Но в этот момент в разговор вмешался знакомый человека, известного ему как инвестор, и новый говоривший, по словам Андреева, пригрозил ему расправой с его семьей.
«Если бы не фраза о семье, меня бы не трегерило… и пофиг, типа, быдло слушает в своем рагульном заведении руцкую музыку, и пусть там и скопытится…» — подытожил блогер свой рассказ и предложил «патриотам» Украины не ходить в это заведение (орфография и пунктуация автора сохранены).
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