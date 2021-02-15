Актриса и журналистка Регина Мянник в эфире программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой призналась, что имеет с поп-королем Филиппом Киркоровым одну и ту же зависимость. Передача вышла в эфир на телеканале НТВ 14 февраля

Мянник созналась Кудрявцевой, что выпивает по пять литров лимонада в день. Чай, кофе, соки и даже простую воду девушка заменила на сладкую газировку. Причем она уточнила, что иногда специально провоцирует жажду, чтобы насладиться еще одним стаканчиком этого напитка.

«Это зависимость. Не дай бог ее (газировки. — Ред.) дома нет! Я прямо в пижаме могу метнуться. Я знаю, что и [журналист и ведущий Дмитрий] Дибров, и Киркоров это делают и ничего больше не пьют», — заявила актриса.

Читайте также: «Получи!»: Киркоров поседел и раскрыл роль в этом Пугачевой.

«Рано или поздно»: Ургант и Галкин высмеяли новый имидж Киркорова © Филипп Киркоров/Инстаграм

По данным исследований, даже 0,5 литра лимонада в день повышает риск развития рака, воспаления кишечника, а также приближает смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.