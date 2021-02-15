Мянник созналась Кудрявцевой, что выпивает по пять литров лимонада в день. Чай, кофе, соки и даже простую воду девушка заменила на сладкую газировку. Причем она уточнила, что иногда специально провоцирует жажду, чтобы насладиться еще одним стаканчиком этого напитка.
«Это зависимость. Не дай бог ее (газировки. — Ред.) дома нет! Я прямо в пижаме могу метнуться. Я знаю, что и [журналист и ведущий Дмитрий] Дибров, и Киркоров это делают и ничего больше не пьют», — заявила актриса.
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Мянник уточнила, что никаких проблем в связи с таким потреблением напитков у нее нет. Между тем, медики рекомендуют сократить до минимума газированные лимонады, а лучше и вовсе от них отказаться, так как они содержат большое количество сахара и химических красителей.
По данным исследований, даже 0,5 литра лимонада в день повышает риск развития рака, воспаления кишечника, а также приближает смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.