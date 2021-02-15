Лидер «Европейской солидарности» Пётр Порошенко прибыл на Согласительный совет Верховной Рады на автомобиле с закрашенной белым цветом первой буквой переднего номера. Об этом 15 февраля сообщил PavlovskyNEWS в Telegram

«BMWolga»: в Киеве заметили необычный автомобиль © dtp kiev.ua/facebook

В ходе согласительного совета Порошенко сделал заявление по Донбассу. По его словам, власти признали, что объявленное перемирие было фикцией, и на самом деле идет война. Порошенко напомнил, что с начала года погибли 13 украинских военнослужащих. Политик также отметил, что право открывать огонь должно быть передано руководителям подразделений.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.