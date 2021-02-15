«При этом на заднем номере все буквы покрашены чёрным цветом. Вопрос нашего журналиста, почему закрашена первая буква, водитель внедорожника пятого президента оставил без ответа. Обычно так делают, чтобы не приходили штрафы за нарушение скорости», — говорится в материале.
В ходе согласительного совета Порошенко сделал заявление по Донбассу. По его словам, власти признали, что объявленное перемирие было фикцией, и на самом деле идет война. Порошенко напомнил, что с начала года погибли 13 украинских военнослужащих. Политик также отметил, что право открывать огонь должно быть передано руководителям подразделений.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.