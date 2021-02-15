Президента Украины Владимира Зеленского поддержали бы 22,7% украинцев, если бы выборы лидера страны проходили в ближайшее воскресенье. Об этом 15 февраля на сайте организации свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 5-7 февраля

Крах рейтинга Зеленского: и всё-таки он есть © president.gov.ua Петра Порошенко поддержали бы 18,3% определившихся с выбором респондентов. В начале февраля ему симпатизировали 13,7% опрошенных.

Лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко поддержали бы 14,5%, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 11,4%.

Также за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко проголосовали бы 8,2% определившихся с выбором украинцев, за главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука — 5,1%.

Кроме того, 14,2% из общего числа респондентов заявили, что не пошли бы на выборы, 2,3% проголосовали бы против всех или испортили бы бюллетень, 11,1% не определились с выбором, а 1,1% отказались отвечать.

Всеукраинский опрос проводился методом телефонных интервью 2005 респондентов на основе случайной выборки мобильных номеров. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.