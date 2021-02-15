Ранее киевский режим остановил сделку по продаже предприятия, что вызвало крайне негативную реакцию Пекина и иск в международный арбитраж от инвестора на сумму $3,6 млрд.
«Фактически Украина уже проиграла этот арбитраж еще до его начала — Киев сделал все возможное, чтобы предоставить максимум аргументов в пользу китайских бизнесменов. Представьте себе, как сейчас на киевских политиков смотрит МВФ, который не дал Украине денег, ведь выданные им средства уйдут в Китай, а власть Украины демонстрирует свою полную неадекватность», — констатировал эксперт.
Ранее член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко заявил, что Украина рискует потерять из-за давления на китайских инвесторов украинского завода «Мотор сич» суммарно более $10 млрд.
Помимо собственно денег, которые придется заплатить через Международный арбитраж, Киев потеряет порядка 15% своего экспорта, порядка $7 млрд — именно такая часть украинских продаж за границу приходится на Китай.
Также у украинских экспортеров возникнут трудности на всех рынках стран Юго-Восточной Азии, где традиционно сильно влияние КНР, добавил Пилипенко.