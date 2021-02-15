Срыв украинскими властями сделки по продаже завода «Мотор сич» китайским инвесторам может быть причиной отказа Международного валютного фонда продолжать кредитование украинского государства, сказал экономист Александр Охрименко. Его слова приводит информагентство «Украинские новости» 15 февраля

Ранее киевский режим остановил сделку по продаже предприятия, что вызвало крайне негативную реакцию Пекина и иск в международный арбитраж от инвестора на сумму $3,6 млрд.

«Фактически Украина уже проиграла этот арбитраж еще до его начала — Киев сделал все возможное, чтобы предоставить максимум аргументов в пользу китайских бизнесменов. Представьте себе, как сейчас на киевских политиков смотрит МВФ, который не дал Украине денег, ведь выданные им средства уйдут в Китай, а власть Украины демонстрирует свою полную неадекватность», — констатировал эксперт.

Продажа «Мотор Сичи»: Украина теряет $3,5 миллиарда из-за попыток угодить США © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

Помимо собственно денег, которые придется заплатить через Международный арбитраж, Киев потеряет порядка 15% своего экспорта, порядка $7 млрд — именно такая часть украинских продаж за границу приходится на Китай.

Также у украинских экспортеров возникнут трудности на всех рынках стран Юго-Восточной Азии, где традиционно сильно влияние КНР, добавил Пилипенко.