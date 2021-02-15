Утром 15 февраля российское судно «Фортуна» продолжило укладку труб магистрального газопровода «Северный поток-2» после недельного перерыва. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные систем глобального позиционирования морских судов

«Северный поток – 2» стал одной из важнейших тем мировой политики © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Днем ранее «Фортуна» приступила к укладке труб в датских водах спустя 14 с половиной месяцев после того, как санкции США заблокировали строительство газопровода.

Оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG заявил о планах закончить работы по укладке двух ниток газопровода в водах Дании к концу апреля.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить около 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.