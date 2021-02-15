В 2020 году цены на сахар и яйца выросли на 54,7% и 52,3% соответственно, говорится в статье, опубликованной в издании «Экономическая правда» 15 февраля

Кроме того, на 25,6% подорожало растительное масло. Также сообщается, что только с ноября в самой большой украинской розничной сети супермаркетов АТБ сахар подорожал на 11%, мука — на 18%, макаронные изделия — на 13%, гречиха — на 10%, горох — на 15%, молоко — на 5-10%, масло — на 5%.

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По данным Госстата, за январь цены в среднем выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономисты предсказывали Украине подорожание продуктов еще в мае 2020 года. В качестве причин назывались засуха и локдаун из-за пандемии коронавируса.

Также отмечалось, что на этом подорожании аграрный бизнес Украины «заработает дополнительные деньги».