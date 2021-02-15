Адвокат Людмила Казак, защищающая интересы лидера белорусской оппозиции Марии Колесниковой, может лишиться лицензии на правозащитную деятельность. Об этом 15 февраля сообщило РИА Новости со ссылкой на правозащитный центр «Весна»

«Десять негритят» по-белорусски. Лукашенко всерьёз взялся за оппозицию © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Как сообщается на сайте центра, Казак задержали в сентябре прошлого года в Минске, после чего она была оштрафована судом за «неповиновение законному требованию должностного лица».

После этого дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов объявила ей замечание.

Окончательно судьба лицензии Казак решится 19 февраля на заседании созданной при Министерстве юстиции квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Белоруссии.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержали в начале сентября, по версии властей, при попытке пересечь границу Белоруссии.

Колесникова обвиняется в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, за что местным законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.