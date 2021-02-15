Основанием для лишения лицензии может стать административное правонарушение, «дискредитирующее звание адвоката и адвокатуру».
Как сообщается на сайте центра, Казак задержали в сентябре прошлого года в Минске, после чего она была оштрафована судом за «неповиновение законному требованию должностного лица».
После этого дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов объявила ей замечание.
Окончательно судьба лицензии Казак решится 19 февраля на заседании созданной при Министерстве юстиции квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности в Белоруссии.
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова задержали в начале сентября, по версии властей, при попытке пересечь границу Белоруссии.
Колесникова обвиняется в призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности Белоруссии, за что местным законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.