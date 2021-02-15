«Из Симферопольского водохранилища поднято всего пять тысяч кубометров воды, то есть мы, как я и говорил, постепенно будем отказываться от этого источника», — заявил он.
По словам Баженова, водохранилище не наполняется, даже несмотря на обильные снегопады в Крыму.
До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Украина его перекрыла после крымского референдума 2014 года и воссоединения крымчан с Россией.
Правительство Крыма в 2021 году разрабатывает инвестиционные проекты по опреснению морской воды для Симферополя и Ялты. В этом же году запланировано как начало проектирования, так и строительство опреснителей.