Столица Крыма будет постепенно отказываться от использования Симферопольского водохранилища. Об этом сообщил гендиректор государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов, передает корреспондент ФАН 15 февраля

Крым без воды: Симферопольское водохранилище истощилось © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк заявил он.

По словам Баженова, водохранилище не наполняется, даже несмотря на обильные снегопады в Крыму.

До присоединения Крыма к России более 80% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Украина его перекрыла после крымского референдума 2014 года и воссоединения крымчан с Россией.

Правительство Крыма в 2021 году разрабатывает инвестиционные проекты по опреснению морской воды для Симферополя и Ялты. В этом же году запланировано как начало проектирования, так и строительство опреснителей.