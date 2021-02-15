Украинский «4 канал», ведущий которого Остап Дроздов обозвал зрителей закрытых оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik имбецилами, одноклеточными и крысами, заступился за него. Об этом телеканал заявил вечером 14 февраля в Facebook

Схватил конфеты и чай. Одиозный журналист Дроздов сбежал из студии после вопроса о национализме © commons.wikimedia.org, Anatoliy-024

Телеканал объяснил свою риторику ненависти в эфире тем, что депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, который обратился в Нацсовет с требованием дать оценку высказываниям Дроздова, сам некорректно высказывался в адрес журналистки Ольги Духнич и является инициатором языковых законов.

«Уже почти 7 год, как Россия оккупировала украинские Крым и Донбасс. Одной из причин этого стало желание российского президента Путина защищать "русскоязычное население" и "русский мир". "4 канал" не разделяет взглядов народного депутата Бужанского по языку», — говорится в посте телеканала.

Ранее в Telegram Бужанский назвал журналистку издания «Новое время» Духнич «очередной тупой овцой» за то, что она заявила о ностальгии депутата по СССР и «временам Януковича». Позднее Духнич рассказала, что в партии «Слуга народа» ей принесли извинения за оскорбительное высказывание.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на возвращение полуострова. Кроме того, Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязан спросить разрешение у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.