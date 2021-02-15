Власти Германии и Соединенных Штатов пока не проводили переговоров по газопроводу «Северный поток – 2», сообщает РИА Новости 15 февраля со ссылкой на заявление Министерства экономики ФРГ

Обсуждение откладывается, поскольку ряд важных постов в Вашингтоне остаются вакантными. В Минэкономики ФРГ подчеркнули, что диалог может начаться только после того, как будут назначены глава Минэкономики США и его контактные лица.

По данным газеты Handelsblatt, ряд министерств США наряду с Госдепартаментом, Минфином и Министерством энергетики под руководством Совета национальной уже ведут консультации о том, как действовать в споре по «Северному потоку – 2».

Ранее информагентство Bloomberg написало, что США дождется смены правительства Германии после ухода в отставку канцлера Ангелы Меркель, которая поддерживает проект газопровода.

Как говорится в публикации, новый Кабмин ФРГ признает строительство газопровода «Северный поток – 2» бессмысленным.

«Северный поток – 2»: шторм притормозил укладку труб, а Spiegel предрекает подорожание газа в случае отказа от проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.