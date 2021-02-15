Уроженка Закарпатской области, певица Лолита Милявская смутила фанатов новыми снимками со своим коллегой и старым другом Николаем Басковым, где артисты целуют друг друга в губы. Соответствующий пост несколько дней назад исполнительница разместила в Instagram

«Я — женщина позднего развития»: Лолита раскрыла правду про свой шестой брак © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Примечательно, что комментирование поста Милявская ограничила, а Басков этими снимками со своими подписчиками не поделился.

В других пабликах поклонники звезд обсудили намек Лолиты: отдельные фанаты предположили, что таким образом она дала понять, что не свободна, и тот таинственный мужчина, с которым ее застали на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах, — это Басков.

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Со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым Лолита расставалась со скандалом и дележкой имущества весной прошлого года. В начале января 2021 года она заявила, что уже снова замужем, но позже сама же опровергла эту информацию.