Милявская, опровергнувшая свое раннее заявление о шестом браке, тут же выложила в соцсети фотографии с Басковым, где они тянутся друг к другу губами, стоя в обнимку.
Примечательно, что комментирование поста Милявская ограничила, а Басков этими снимками со своими подписчиками не поделился.
В других пабликах поклонники звезд обсудили намек Лолиты: отдельные фанаты предположили, что таким образом она дала понять, что не свободна, и тот таинственный мужчина, с которым ее застали на пляже в Объединенных Арабских Эмиратах, — это Басков.
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Со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым Лолита расставалась со скандалом и дележкой имущества весной прошлого года. В начале января 2021 года она заявила, что уже снова замужем, но позже сама же опровергла эту информацию.