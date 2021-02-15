Внефракционный народный депутат Гео Лерос призвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотреть вопрос введения санкций против ООО «Квартал 95» и его бенефициаров. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 15 февраля

«Отсталая аудитория и бедная страна»: украинский комик раскрыл секрет успеха «Квартала 95» © Квартал 95

Свое решение он обосновал тем, что юмористическую программу «Лига смеха», которую до победы на президентских выборах — 2019 вел Владимир Зеленский, до сих пор владеющий правами на эту торговую марку и в конце 2020 года получивший от ООО «Квартал 95» роялти на сумму 4,35 миллиона гривен (11,4 миллиона рублей), продали российскому телеканалу СТС, которым владеют медиахолдинг «Национальная медиагруппа» (НМГ) и российский госбанк ВТБ. За НМГ, в частности, стоят структуры банка «Россия».

Лерос напомнил, что и ВТБ, и «Россия» находятся под международными санкциями из-за воссоединения Крыма с РФ, а также добавил, что съемки новой телепередачи состоятся в Москве с последующей трансляцией на СТС, который с мая 2020 года приобщен к санкционному списку СНБО.

Также депутат отметил, что свои заявки на участие в кастинг-фестивале подали команды из ЛДНР и Крыма: «Дуэт имени нет» (Донецк), «Эвальд Вагнер» (Симферополь), «Все Пуteam» (Донецк), BANG (Керчь), «Донецкий Кряж» (Донецк) и другие.

При этом Лерос добавил, что, по данным СМИ, помимо продажи франшизы, Зеленский «продавал» своих сценаристов, то есть получал прибыль от сценариев.

«Это означает, что команда Зеленского непосредственно участвует в пропаганде ОРДЛО… В случае выявления нарушений (а это совсем не трудно) применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении владельцев и выгодоприобретателей ООО "Квартал 95". Ждем справедливого решения СНБО», — написал нардеп.

Российскую версию «Лиги смеха» запустил СТС. Кастинг-фестиваль проходил в московском Доме КВН 25-27 января. В «Квартале 95» не дали однозначного ответа на вопрос, продавали ли российскому каналу франшизу на съемки этой программы.