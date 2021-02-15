Израильский военный эксперт Яков Кедми дал уверенный прогноз судьбы самолета НАТО во время полета над Крымом. Его слова прозвучали в эфире YouTube-канала ITON-TV

Ранее министр инфраструктуры Украины Виталий Криклий заявил, что авиация НАТО получила разрешение Киева использовать воздушное пространство над полуостровом для своих операций.

«Первый самолет, который залетит в воздушное пространство Крыма, будет сбит», — подчеркнул Кедми.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».