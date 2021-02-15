Экс-глава Минэкономики Украины, советник главы Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) на Украине «обкакалась». Он написал об этом в комментариях на своей странице в Facebook 14 февраля

Украина осталась без денег МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Один из комментаторов написал: «Ну, с МВФ обкакались, надо хоть как-то компенсировать».

В ответ на это Милованов отметил: «Там МВФ обкакался, а не Украина. Если это честно смотреть».

Такой ответ советника Андрея Ермака возмутил украинцев: «От такой коррупции в Украине и "управления" государством уже весь мир обкакался», «Вы сейчас в трезвом уме написали о том, что Международный валютный фонд обоср*лся? Вы официально являетесь советником главы Офиса президента Украины. Вы серьезно? Кто потом от имени нашей Украины будет извиняться перед МВФ? Вы понимаете, что это международный скандал с потерей репутации нашей страны? Наркотики? Алкоголь? Или просто по жизни и без этого так колбасит?»

Миссия МВФ завершила свою работу на Украине, однако решение о пересмотре программы stand-by на сумму около 5 миллиардов долларов пока не приняла.

После выделения первого транша в размере 2,1 миллиарда долларов было запланировано четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Размеры второго транша — 700 миллионов, третьего — 560 миллионов и заключительного четвертого — 980 миллионов.