Советник опубликовал фото со встречи с наследным принцем ОАЭ и рассказал, что он поручил своей команде увеличить товарооборот с Украиной и инвестиции в агропромышленной области в 10 раз за несколько лет, то есть довести до 2 миллиардов долларов в год.
Один из комментаторов написал: «Ну, с МВФ обкакались, надо хоть как-то компенсировать».
В ответ на это Милованов отметил: «Там МВФ обкакался, а не Украина. Если это честно смотреть».
Такой ответ советника Андрея Ермака возмутил украинцев: «От такой коррупции в Украине и "управления" государством уже весь мир обкакался», «Вы сейчас в трезвом уме написали о том, что Международный валютный фонд обоср*лся? Вы официально являетесь советником главы Офиса президента Украины. Вы серьезно? Кто потом от имени нашей Украины будет извиняться перед МВФ? Вы понимаете, что это международный скандал с потерей репутации нашей страны? Наркотики? Алкоголь? Или просто по жизни и без этого так колбасит?»
Миссия МВФ завершила свою работу на Украине, однако решение о пересмотре программы stand-by на сумму около 5 миллиардов долларов пока не приняла.
После выделения первого транша в размере 2,1 миллиарда долларов было запланировано четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Размеры второго транша — 700 миллионов, третьего — 560 миллионов и заключительного четвертого — 980 миллионов.