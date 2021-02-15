«На Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года зафиксировано 2332 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировали 1145 человек, летальных случаев — 62, выздоровели — 2478 человек», — написал он.
Больше всего случаев COVID-19 за это время зафиксировали в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225) областях, Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.
За все время эпидемии на Украине заболели 1 273 475 человек, выздоровели 1 116 779 человек, летальных случаев — 24 392.