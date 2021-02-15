За минувшие сутки число выявленных случаев COVID-19 на Украине выросло на 2332, скончались 62 человека. Об этом глава Минздрава страны Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook 15 февраля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Больше всего случаев COVID-19 за это время зафиксировали в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225) областях, Киеве (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

За все время эпидемии на Украине заболели 1 273 475 человек, выздоровели 1 116 779 человек, летальных случаев — 24 392.