Ранее украинский ведущий и кулинар-реформатор Евгений Клопотенко добился того, чтобы борщ официально зарегистрировали на Украине как национальное блюдо. По его словам, это ещё одно «достижение победы над РФ».
Эксперт отметил, что сам с этим сталкивался в те времена, когда он работал художественным руководителем Белорусского государственного ансамбля «Песняры», и ему пришлось всерьез заниматься вопросами товарных знаков и соответствующих патентов.
«Но если это поможет украинской экономике встать на путь устойчивого развития и роста, то пусть патентуют. Будем только рады», — сказал Шарапов.
Журналист добавил, что пока не слышал разговоров о патентовании белорусских драников, поскольку такая креатура, видимо, ещё не созрела.
Полностью интервью можно прочитать здесь.