Желание Украины запатентовать борщ или сало никак не повлияет на возможность готовить эти блюда в белорусских и российских семьях. Об этом рассказал известный белорусский радиожурналист Вячеслав Шарапов в интервью изданию Украина.ру

Донецкий борщ в российско-украинской конфликте Евгений Клопотенко добился того, чтобы борщ официально зарегистрировали на Украине как национальное блюдо. По его словам, это ещё одно «достижение победы над РФ».

Эксперт отметил, что сам с этим сталкивался в те времена, когда он работал художественным руководителем Белорусского государственного ансамбля «Песняры», и ему пришлось всерьез заниматься вопросами товарных знаков и соответствующих патентов.

«Но если это поможет украинской экономике встать на путь устойчивого развития и роста, то пусть патентуют. Будем только рады», — сказал Шарапов.

Журналист добавил, что пока не слышал разговоров о патентовании белорусских драников, поскольку такая креатура, видимо, ещё не созрела.

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