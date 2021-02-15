По его словам, на Украине неоднократно звучали заявления о том, что конфликт в Донбассе можно и нужно решать силовым путём, «путём молниеносной блистательной военной операции».
«Похоже, что очень многие в Украине позабыли, чем предыдущие "блистательные операции" заканчивались. А заканчивались они очередными котлами и очередным разгромом украинской армии. К большому сожалению, в Украине действительно очень коротка память, касающаяся этой войны. Постоянно уже день полнейшего разгрома украинской армии под Дебальцево отмечают чуть ли не как день победы. Я думаю, что, если сейчас спросить у рядового украинского обывателя, под чьим контролем Дебальцево, они даже удивятся такой постановке вопроса и скажут: конечно же, под контролем Украины, мы ведь каждый год отмечаем победу», — сказал Корнилов.
Сейчас наблюдается обострение ситуации в Донбассе. В начале месяца первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что на любое обострение в Донбассе нужно давать зеркальный ответ: на каждый выстрел отвечать выстрелом.
Всеобъемлющее соглашение о прекращении огня в Донбассе вступило в силу 27 июля прошлого года, однако обстрелы и боестолкновения на линии разграничения продолжаются до сих пор.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.