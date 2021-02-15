Украина живёт от поражения к поражению и заполняет промежутки между этими поражениями радостными воспоминаниями о своих победах. Об этом на днях сообщил политолог Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

Корнилов объяснил, зачем Зеленского будут толкать к обострению в Донбассе © Александр Натрускин

«Похоже, что очень многие в Украине позабыли, чем предыдущие "блистательные операции" заканчивались. А заканчивались они очередными котлами и очередным разгромом украинской армии. К большому сожалению, в Украине действительно очень коротка память, касающаяся этой войны. Постоянно уже день полнейшего разгрома украинской армии под Дебальцево отмечают чуть ли не как день победы. Я думаю, что, если сейчас спросить у рядового украинского обывателя, под чьим контролем Дебальцево, они даже удивятся такой постановке вопроса и скажут: конечно же, под контролем Украины, мы ведь каждый год отмечаем победу», — сказал Корнилов.

Сейчас наблюдается обострение ситуации в Донбассе. В начале месяца первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что на любое обострение в Донбассе нужно давать зеркальный ответ: на каждый выстрел отвечать выстрелом.

Всеобъемлющее соглашение о прекращении огня в Донбассе вступило в силу 27 июля прошлого года, однако обстрелы и боестолкновения на линии разграничения продолжаются до сих пор.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.