Шахты на Украине увеличат добычу угля, чтобы не было необходимости импортировать его из России или с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом врио главы Минэнерго Украины Юрий Витренко сообщил в интервью «Радио Свобода» 14 февраля

Витренко отправил украинских горняков зарабатывать в Польшу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Ответ очевиден… То, что мы можем, мы сейчас увеличим добычу. Тоже есть вопросы себестоимости. Много других вопросов. Но нет простых решений, нет решений, которые всех устраивали бы. Иногда нужно просто из двух плохих решений выбрать менее плохое решение», — сказал Витренко.

По его словам, на Украине сейчас наблюдается дефицит угля, поскольку, развивая зеленую энергетику и тратя на поддержку производителей электроэнергии из возобновляемых источников огромное количество денег из госбюджета, власть забыла о мощностях, которые должны дополнять зеленую энергетику.

Витренко отметил, что это приводит к тому, что летом в стране избыток энергии, в частности энергии зеленой генерации, а зимой назревает необходимость в угольной генерации, которая не ремонтируется.

По данным Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в области энергетики и ЖКХ, одной из причин непростой ситуации, сложившейся на Украине этой зимой в сфере энергетики, является то, что с ноября 2020 года запасы угля на электростанциях уменьшились более чем в пять раз, при этом большая часть запасов сосредоточена на двух ТЭС — Славянской и Луганской.

В результате этого в январе и феврале Украина получала аварийную помощь из энергосистемы Белоруссии, а в феврале Киев начал импортировать электроэнергию из России.