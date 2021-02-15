В ответ на вопрос о том, почему сейчас шахты, которые не действовали уже полгода, возобновляют работу, он заявил: «Чтобы не импортировать уголь из ЛНР, ДНР или России».
«Ответ очевиден… То, что мы можем, мы сейчас увеличим добычу. Тоже есть вопросы себестоимости. Много других вопросов. Но нет простых решений, нет решений, которые всех устраивали бы. Иногда нужно просто из двух плохих решений выбрать менее плохое решение», — сказал Витренко.
По его словам, на Украине сейчас наблюдается дефицит угля, поскольку, развивая зеленую энергетику и тратя на поддержку производителей электроэнергии из возобновляемых источников огромное количество денег из госбюджета, власть забыла о мощностях, которые должны дополнять зеленую энергетику.
Витренко отметил, что это приводит к тому, что летом в стране избыток энергии, в частности энергии зеленой генерации, а зимой назревает необходимость в угольной генерации, которая не ремонтируется.
По данным Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в области энергетики и ЖКХ, одной из причин непростой ситуации, сложившейся на Украине этой зимой в сфере энергетики, является то, что с ноября 2020 года запасы угля на электростанциях уменьшились более чем в пять раз, при этом большая часть запасов сосредоточена на двух ТЭС — Славянской и Луганской.
В результате этого в январе и феврале Украина получала аварийную помощь из энергосистемы Белоруссии, а в феврале Киев начал импортировать электроэнергию из России.