Во Львове в связи с непогодой появился новый бизнес - люди откапывают автомобили из снега за вознаграждение. Об этом на днях сообщили в сюжете ТСН

Разгул стихии на Украине: дома и машины ушли под снег. ФОТО © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Наши услуги стоят от 180 гривен (почти 500 рублей), в зависимости от сложности. <…> Работа изнурительная, но все занимаемся спортом и при этом помогаем городу. Передают еще 3 дня такого снега, возможно, увеличим свою ценовую политику», — рассказали работники.

Вдвоем одну машину откапывают примерно за 45 минут.

Всю прошлую неделю Украину заваливало снегом. По всей территории страны бушевали метели, шел обильный снег, был гололед. Последствия непогоды устраняют до сих пор.