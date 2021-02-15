Белорусские милиционеры задержали группу из двух десятков лыжников. Об этом сообщило министерство внутренних дел республики, передал 14 февраля портал TUT.by

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«Заявители не исключали вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных ЛЭП», — говорится в материале ведомства.

Спортсменов-любителей поймали в районе города Молодечно. Милиционеры разоблачили несанкционированный протестный митинг с использованием бело-красно-белых флагов, зонтиков и другой запрещенной символики, проходивший под видом массового катания на лыжах. Двое мужчин оказали сопротивление, один из них был пьян.

Участников митинга доставили в райотдел МВД для административного разбирательства. Некоторые из них уже были замечены ранее на несанкционированных акциях.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня выборов президента 9 августа 2020 года, на которых Александр Лукашенко одержал победу с результатом более 80% голосов. Недовольные требуют его отставки и считают итоги голосования поддельными, они также настаивают на прекращении насилия со стороны силовиков и на привлечении к ответственности тех, кто жестоко избивал и пытал задержанных.