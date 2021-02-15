Посол Украины в Китае Сергей Камышев скончался в возрасте 64 лет. Об этом 14 февраля сообщил глава украинского министерства иностранных дел митрий Кулеба на своей странице в Twitter

«Печальная новость… На 65-м году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев», — написал он. По словам министра, «известный профессионал» за долгие годы дипломатической работы внес «выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока». «Светлая память и искренние соболезнования близким», — добавил Кулеба. Умер основатель культового порножурнала © REUTERS, Lucy Nicholson