Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил закрыть единственный в стране комбинат по добыче и переработке урановой руды. Об этом 14 февраля сообщила «Страна.ua»

Витренко объяснил, почему киевский режим никогда не будет продавать украинцам газ по себестоимости © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Когда ему возразили, что в этом случае многие люди потеряют работу и поедут на заработки в Польшу, Витренко ответил, что переводы от заробитчан являются одним из основных источников для экономики. К тому же, добавил он, в этом случае рабочие «получат лучшие условия труда и будут больше зарабатывать».

В ответ на утверждение, что в таком случае все люди с закрытых предприятий уедут на заработки за границу и в Украине не будет производиться ничего, Витренко посоветовал обратить внимание на сферу сельского хозяйства.

Позднее российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на эти заявления. Он отметил в своем Telegram-канале, что «единственное, что умеют делать отлично украинские власти — уничтожать промышленность и экономику страны». Политик добавил, что именно украинские руководители, а не российская вакцина, как утверждает глава МИД Дмитрий Кулеба, являются «самым эффективным гибридным оружием против собственной страны и ее народа».