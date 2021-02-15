Новые мутации коронавирусной инфекции на территории Украины еще не встречались. Об этом 14 февраля заявил глава представительства Всемирной организации здравоохранения на Украине Ярно Хабихт в эфире ICTV

На Украине циркулируют пять мутаций COVID-19 © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Собственной лаборатории для выявления новых штаммов коронавируса на Украине пока нет.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.