«В Украине еще не встречались новые мутации коронавируса. Но пока тут нет возможности делать соответствующие анализы. Недавно несколько образцов (отправлены) из Украины в центр секвенирования, в ближайшее время у нас будет ответ», — сказал Хабихт.
Собственной лаборатории для выявления новых штаммов коронавируса на Украине пока нет.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.