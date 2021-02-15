Президент Украины Владимир Зеленский потеряет часть власти в случае досрочных парламентских выборов, однако и его ответственность за ситуацию в стране снизится, сказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

«Если Зеленский пойдет на роспуск парламента, то он утратит монопольную власть. Но для него есть плюсик: он сможет разделить и ответственность», — сказал эксперт.

Он уверен в том, что ситуация на Украине будет только ухудшаться, поэтому Зеленскому выгодно «делегировать часть полномочий другим политическим силам и на них повесить часть ответственности».

Война нервов. Решится ли Зеленский на роспуск Рады? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Его интервью можно прочитать на нашем сайте.

Согласно последним социологическим опросам, партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа за жизнь» опередила «Слугу народа» и вышла на первое место по популярности на Украине.

Однако ни одна из партий не заручилась поддержкой хотя бы 20% избирателей, готовых голосовать и определившихся с выбором.