«Если Зеленский пойдет на роспуск парламента, то он утратит монопольную власть. Но для него есть плюсик: он сможет разделить и ответственность», — сказал эксперт.
Он уверен в том, что ситуация на Украине будет только ухудшаться, поэтому Зеленскому выгодно «делегировать часть полномочий другим политическим силам и на них повесить часть ответственности».
Благодаря роспуску парламента «Зеленский сможет относительно безболезненно в имиджевом плане или политическом досидеть хотя бы до конца каденции», добавил Молчанов.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Согласно последним социологическим опросам, партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа за жизнь» опередила «Слугу народа» и вышла на первое место по популярности на Украине.
Однако ни одна из партий не заручилась поддержкой хотя бы 20% избирателей, готовых голосовать и определившихся с выбором.