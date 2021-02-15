Президент Украины Владимир Зеленский распустит Верховную Раду в течение ближайших двух лет, сказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

Рейтинг президентской партии «Слуга народа» в последнее время обвалился, так же как и рейтинг самого главы государства.

«Если не в этом, так в следующем году будет роспуск парламента, потому что он в нынешнем своем виде перестал нормально функционировать», — сказал эксперт.

Интервью Молчанова можно прочитать на нашем сайте.

Согласно последним социологическим опросам, партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа за жизнь» опередила «Слугу народа» и вышла на первое место по популярности на Украине.

Кризис вокруг Конституционного суда: Рада не поддерживает Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Зеленский уже распускал Верховную Раду в 2019 году вскоре после своей инаугурации.

Тогда на парламентских выборах его партия «Слуга народа» набрала более 70% голосов и смогла сформировать большинство в Раде самостоятельно, не вступая в коалицию ни с одной из политсил.