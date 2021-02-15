Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уйдет в отставку до мая, сказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

Ранее в феврале экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов возглавить украинское правительство.

«Премьера точно заменят в ближайшие месяцы — надо же хоть кого-то сделать виновным в провальной тарифной политике, отопительном сезоне, провальной вакцинации. Поэтому, я думаю, его выгонят где-то в марте-апреле», — сказал Молчанов.

Шмыгаль отпущения. Премьера принесут в жертву Зеленскому © Facebook, Денис Шмигаль интервью можно прочитать на нашем сайте.

Ранее политолог Руслан Бортник назвал смену главы правительства Украины вероятной в том случае, если западное влияние на Украине усилится и «Зеленский пойдет на закручивание гаек».

По словам эксперта, вопрос отставки премьер-министра зависит от западных партнеров, общественного мнения и того, куда будет двигаться украинская политическая система.